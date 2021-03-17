نهاية مارس.. مزاد الإيرادات العقارية 2 يفتح أبوابه في الرياض

فرصة ثمينة لتحقيق أفضل الإيرادات وتوسيع طرق الاستثمار المربح

أعلنت دار القياس للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن موعد إقامة مزاد الإيرادات العقارية 2" في مدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مارس الجاري.

ويأتي هذا المزاد العلني استكمالاً للنجاحات والنتائج المميزة التي حققها مزاد "الإيرادات العقارية" الذي أقيم قبل قرابة شهر من الآن.

وقامت دار القياس للمزادات بتوجيه الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بعالم العقار، لحضور فعاليات المزاد التي ستقام في قاعة أضواء ليلتي؛ إذ يعتبر هذا المزاد فرصة ثمينة لتحقيق أفضل الإيرادات التي تضمن توسيع طرق الاستثمار المربح، وتتنوع العقارات ما بين ورش ومستودعات وبأحجام مختلفة تتوزع على عدة مناطق مختلفة في مدينة الرياض.

وأوضحت دار القياس للمزادات: إن العقارات المطروحة في المزاد يمكن استخدمها في العديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، كما دعت جميع من لديه الرغبة بالمشاركة في هذا المزاد، بضرورة إحضار شيك مصدق باسم مركز الإسناد والتصفية لكل عقار.

وتشير التوقعات إلى نجاح المزاد وتحقيق كافة النتائج المرجوة بسبب طبيعة العقارات المطروحة في المزاد، بالإضافة إلى التجارب لسابقة التي شهدت نجاحات كبيرة من خلال تنظيم مميز للمزادات المتنوعة من قبل دار القياس للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ".

ولتفاصيل أوسع حول المزاد يرجى الاطلاع على الملف التعريفي التفصيلي عبر الرابط التالي: qrco.de/bbtWre