تفاعلاً مع "الهمزاني".. "تركي آل الشيخ" يعرض إنتاج برنامج عن الرياض ومعالمها التاريخية

بعد الفيديو الأخير الذي نشره عن شارع الخزان

تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مع حلقة "شارع الخزان" إحدى الحلقات التي ينشرها الصحفي وصانع المحتوى محمد الهمزاني، عن تاريخ العاصمة الرياض على اليوتيوب، عارضاً عليه برنامجاً عن بيوت الرياض وشوارعها التاريخية ومزارعها، متكفلاً بإنتاجه على حسابه الخاص، ليرد "الهمزاني" بالموافقة.

وقال تركي آل الشيخ: "محمد أبي إذا وافقت أدعمك تسوي برنامج عن بيوت الرياض وشوارعها التاريخية ومزارعها، وأنا بتكفل بإنتاجه، فكر ورد لي"، ورد "الهمزاني" بالقول: "حاضر يا صاحب المعالي، وأتشرف بذلك.

وردّ "آل الشيخ": "ممتاز توكلنا على الله، أجتمع معك خلال هالأسبوعين"، لافتاً إلى أن هذا العمل من حسابه الشخصي حباً للرياض وأهلها.

وعلى أنغام "في شارع الخزان.. قابلت لي إنسان" للفنان الشعبي الراحل "بشير شنان" نشرت الحلقة الجديدة التي كانت لقاء مع المؤرخ التاريخي فهد المفيريج، شملت جولة مصورة على شارع الخزان "الإمام فيصل بن تركي" ومعالمه، والتي منها "عمارة الباخرة، أبراج الخالدية، قصر أم قبيس، مستشفى الدبيخي، جامع الجوهرة، مستشفى الشميسي، شارع العصارات، مقر أندية الهلال والنصر، حديقة الفوطة".

يقول المؤرخ فهد المفيريج واصافاً شارع الخزان بأنه رابع أقدم شوارع الرياض حيث بني عام 1376هـ عندما كان الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، حاكماً للرياض، مبيناً أن شارع الخزان سمي بهذا الاسم لأنه أقيم أكبر خزان في عام 1337هـ وبه أول حديقة عامة في الرياض، والمقر الثاني لنادي الهلال وبه أول مستشفى خاص أهلي عام 1368هـ وعمارة النجاح من أقدم المعالم الموجودة بالرياض.

وعلى نفس الشارع يقع قصر الملك خالد الذي أقيمت عليه برج الخالدية، وتبرع به ليكون مدرسة فيما بعد كما كان هناك مكتبة عامة.

لمزيد من التفاصيل

‏https://www.youtube.com/watch?v=rsQMl_nverE&feature=youtu.be