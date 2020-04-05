"الصحة" تنفذ دورة تدريبية عن بُعد للمعلمين للتوعية بفيروس "كورونا"

تتواصل الجهود التوعوية لوزارة الصحة للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد كوفيد-19 والحد من انتشاره، وتحرص على استثمار التقنيات الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها؛ لرفع مستوى الوعي لدى كل شرائح المجتمع، وبما يسهم بإذن الله في رفد الجهود؛ لمنع انتشار هذه الجائحة، وفي هذا السياق وإدراكاً من "الصحة" للدور الفاعل للمعلمين باعتبارهم جزءاً أساساً في أي فعالية توعوية موجهة للطلاب، فقد بدأت "الصحة" مؤخراً تنفيذ دورة تدريبية عن بُعد للمعلمين والمعلمات بعنوان "كلنا مسؤول"؛ وذلك بهدف نشر الوعي حول فيروس "كورونا" الجديد كوفيد-19، والتعريف بالممارسات الصحيحة لوقف انتشار العدوى في المجتمع، حيث يتم تدريب المعلمين والمعلمات على أساليب التوعية المناسبة للطلاب والطالبات؛ إيماناً بدورهم الكبير في هذه المرحلة الاستثنائية كشركاء لـ"الصحة" في الحملة التوعوية، حيث تم حتى الآن تسجيل ما يقارب 2600 معلم ومعلمة، فيما يتوقع أن تستقطب الدورة نحو 10 آلاف معلم ومعلمة، حيث يمتد تأثيرهم إلى نحو 200 ألف طالب وطالبة، وبالتالي يمتد هذا التأثير إلى الأهالي والأصدقاء.

وقد تم تخصيص الرابط التالي للتسجيل في الدورة:

https://mailchi.mp/aanaab.com/cxbde59x2u-1215483