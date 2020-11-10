"خطأ تقني" يتعلق بـ"ترامب" يوقِع الحكومة البريطانية في حرج مع "بايدن"

اضطرتها شدة المنافسة إلى إعداد بيانين

أفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن "خطأً تقنياً" أدى إلى ظهور أجزاء من رسالة تهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة رسمية تهنئ فيها جو بايدن من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف أن الحكومة أعدّت بيانين مختلفين؛ لأن المنافسة كانت قريبة جداً، لكن خطأً تقنياً أظهر أجزاء من الرسالة البديلة، التي كانت مضمنة في خلفية الرسم البياني الذي يهنئ "بايدن".

ونشر موقع "جيدو فاوكس" في وقت سابق اليوم صورة للتغريدة بعد أن عدّل مستويات التباين والسطوع في الصورة، وبدا أنه يُظهر اسم "ترامب" وعبارة "ولاية ثانية"، و"على مستقبل هذا" في خلفية تغريدة تهنئ "بايدن"، وهو ما أحرج الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".