محافظ الداير يرعى حفل جائزة "طلان" للتميز في دورتها الرابعة

شهد تكريم ذوي شهداء الواجب في سبيل الوطن

رعى محافظ الداير نايف بن ناصر لبدة، مساء أمس الثلاثاء؛ الحفل الختامي لجائزة "طلان" للتميز في دورتها الرابعة لهذا لعام ١٤٤٠ه، وتكريم الفائزين، وذلك في قاعة استراحة السلام للمناسبات بالمحنية.

حضر الحفل ضيف شرف الجائزة عضو هيئة خبراء التعليم عسيري الأحوس، ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وأعيان ومشايخ قبائل بني مالك.

وعبّر المحافظ في كلمة ألقاها في هذه المناسبة، عن سعادته برعاية الحفل لرعاية التميز وتكريم المتميزين، معبرًا عن شكره للقائمين على الجائزة، والرعاة الذين تباروا في المساهمة ورعاية هذه الجائزة.

وأضاف في كلمته: "أرجو أن يوفق الله الجميع لنقدم العمل الناجح، في ظل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.

وكان حفل التكريم قد افتتح بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحب أمين الجائزة عيسى المالكي بمحافظ الداير، وضيف شرف الجائزة والحضور، مبينًا أنّ ما يزيدُ هذه الجائزة أهميةً في هذه المرحلةِ تحديداً أنَّها تتوافقُ مع توجّهاتِ الرؤيةِ الجديدةِ للمملكة وتطلعاتِها المستقبلية؛ مما يجعل أمانة الجائزة تضاعف عملَها؛ لجعلِ الجائزة أكثر استلهاماً واستجابة لتوجهات الرؤية الجديدة، والتي من شأنها أن تسهم بكفاءة في بناءِ صرح الوطن.

وعُرض خلال الحفل فيلم وثائقي عن الجائزة وفروعها الثلاثة عشر، ثم أوبريت وسام الفخر بقيادة الشاعر مداوي العليلي، وأداء الفرقة الشعبية المميزة، بعد ذلك أعلنت أسماء الفائزين والمكرمين بالجائزة البالغ عددهم ٤٠ مكرماً؛ حيث استلم الجميع جوائزهم من راعي الحفل وضيف شرف الجائزة.

وتلت هذه الفقرات؛ فقرة "فخر الجائزة"، وهم ذوو الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن من أبناء القبيلة، وهم: ذوو الشهيد فرحان أحمد مساري العليلي، وذوو الشهيد عبدالله مفرح مانع العليلي، وذوو الشهيد حسين فرحان يحيى العليلي، وذوو الشهيد حسن يحيى محمد العليلي؛ حيث جرى تكريمهم والاعتزاز بهم وبتضحياتهم، بالإضافة إلى عميد كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، محمد المالكي، وملازم طيار ماجد المالكي، وملازم أول خالد حيان، والأطباء: سلمان جبران فرحان، سلطان جبران فرحان، وموسى إسماعيل المالكي.

وفي الختام دعا شيخ شمل قبائل آل علي، راعي الحفل والحضور إلى تناول وجبة العشاء المعدة بهذه المناسبة.