بعد تضاعف خسائره البشرية.. "أردوغان": سنضرب النظام السوري في أي مكان

لوّح بإمكانية استخدام القوات الجوية

توعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، النظام السوري بضربه في أي مكان في شمال سوريا، إذا أصيب أي جندي تركي آخر، مشيراً إلى استخدام القوة الجوية في الردّ.

وذكر "أردوغان" في أنقرة أن تركيا عازمة على طرد قوات النظام السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير، وفقاً لـ"رويترز".

وقال: "سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد".

وقُتل أكثر من عشرة جنود أتراك في استهداف النظام السوري لنقاط المراقبة التركية في شمال سورية، مما يعد خسارة كبيرة لنظام "أردوغان".