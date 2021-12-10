بريطانيا تسجل 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 148 وفاة

إجمالي الإصابات 10,660,981 حالة والوفيات 146,135 شخصًا

سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.