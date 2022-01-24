نيجيريا تُحبط تهريب مخدرات إلى السعودية وُضعت داخل شعر صناعي

880 جرامًا من الكوكايين المخدر

أحبطت الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات بنيجيريا، محاولة تهريب 880 جرامًا من الكوكايين المخدر داخل شعر صناعي كانت مُعَدة للتهريب إلى السعودية.

ولم تقدم الوكالة مزيدًا من التفاصيل باستثناء أن المادة المخدرة كانت في طريقها إلى مدينة جدة بالسعودية؛ مشيرة إلى أنه في ذات الوقت تم إحباط تهريب 1.53 كجم من الكوكايين إلى لندن كانت مخبأة داخل كريم للشعر.

ونقلت صحيفة "صحارا ريبورتس" النيجيرية، عن المتحدث باسم الوكالة، فيمي بابافيمي، أنه تم مؤخرًا إحباط تهريب مواد مخدرة إلى عدة دول، واعتقال عدد من الأشخاص بينهم نساء.