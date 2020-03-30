"عطيف" يغادر الحجر الصحي.. ويطمئن محبيه على صحته

بعد أن خضع له عقب عودته من إسبانيا

أنهى لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (الدولي) عبدالله عطيف، فترة الحجر الصحي التي خضع لها إبان عودته من إسبانيا ( 14يوماً ) كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).

وكان "عطيف " قد غادر اليوم الاثنين أحد الفنادق في الرياض التي كان يقضي فيها فترة الحجر الصحي بصحة وعافية مطمئناً محبيه قائلاً :" أنا بخير والحمد لله ".

وأشار اللاعب إلى أن عملية الرباط الصليبي التي أجراها في إسبانيا تكللت بالنجاح والحمد لله.

وطالب "عطيف " الجميع البقاء في منازلهم وقت منع التجول، والاستماع لتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية من أجل سلامة الجميع فكلنا مسؤول، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يزيح هذا الوباء عن الأمة عاجلاً غير آجل.

فيروس كورونا الجديد الحجر الصحي

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 07:55 PM

بعد أن خضع له عقب عودته من إسبانيا

"عطيف" يغادر الحجر الصحي.. ويطمئن محبيه على صحته

أحمد سرور

الرياض

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أنهى لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (الدولي) عبدالله عطيف، فترة الحجر الصحي التي خضع لها إبان عودته من إسبانيا ( 14يوماً ) كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).

وكان "عطيف " قد غادر اليوم الاثنين أحد الفنادق في الرياض التي كان يقضي فيها فترة الحجر الصحي بصحة وعافية مطمئناً محبيه قائلاً :" أنا بخير والحمد لله ".

وأشار اللاعب إلى أن عملية الرباط الصليبي التي أجراها في إسبانيا تكللت بالنجاح والحمد لله.

وطالب "عطيف " الجميع البقاء في منازلهم وقت منع التجول، والاستماع لتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية من أجل سلامة الجميع فكلنا مسؤول، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يزيح هذا الوباء عن الأمة عاجلاً غير آجل.

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فيروس كورونا الجديد الحجر الصحي

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