الاتفاق لتحسين مركزه.. والوحدة وضمك للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط

الليلة مواجهتان ضمن منافسات الجولة 26 من دوري المحترفين

تتواصل الليلة مباريات الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مواجهتين ستكون نتائجهما مؤثرة بشكل كبير على جدول الترتيب بالنسبة لمناطق شبح الهبوط.

الفتح × ضمك

يستضيف الفتح عاشر الترتيب بـ34 نقطة نظيره فريق ضمك صاحب المركز الرابع عشر بـ27 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة (9:35) مساءً.

يأمل أصحاب الضيافة بمتابعة سلسلة انتصاراتهم للجولة الرابعة على التوالي للابتعاد أكثر عن مناطق الخطر وتحسين مركزهم على سلم الترتيب .

في المقابل يسعى فريق ضمك بالعودة بنتيجة إيجابية للخروج من مناطق شبح الهبوط، فالفوز سيمنح الفريق فرصة المحافظة

على آماله قائمة بالبقاء في دوري الأضواء لموسم آخر.

الوحدة × الاتفاق

يحل الاتفاق السابع بـ35 نقطة ضيفاً ثقيلاً على الوحدة صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير بـ27 نقطة على ملعب

مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة عند الساعة (10:10) مساءً.

يسعى لاعبو الوحدة لاستعادة توازنهم وتضميد جراحهم والعودة لسكة الانتصارات لإيقاف مسلسل الهزائم المتتالية ونزيف النقاط المتواصل للجولة السادسة على التوالي، حيث لم يحصد الفريق أي نقطة فيها.

حيث يعلم المدرب الجديد اليوناني جيورجوس دونيس صعوبة وضع الفريق في لائحة الترتيب وما يعنيه ذلك على عشاقه وأنصاره، فهو يدرك أن أي تعثر جديد سيزيد من احتمالية مغادرة الفريق لدوري المحترفين.

في حين يتطلع الاتفاق لمحو آثار هزيمة الجولة الماضية في ديربي الشرقية بتحقيق نتيجة إيجابية ستقفز بالفريق مركزين على جدول الترتيب وستقربه من رباعي المقدمة.