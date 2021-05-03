"السواحة" يشكر القيادة على الثقة بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للفضاء

قال: الدعم والتمكين اللذان يحظى بهما القطاع عونٌ لمواصلة رحلة الريادة والابتكار

رفع المهندس عبدالله السواحة؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وقال السواحة: "إن الدعم والتمكين اللذين يحظى بهما قطاع الفضاء من لدن القيادة الحكيمة سيكونان عوناً -بعد توفيق الله- لمواصلة رحلة الريادة والابتكار لوطننا الحبيب"، مؤكداً أن العقول المبدعة والكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن ستكون محور بناء مستقبل مشرق للمملكة في صناعة الفضاء وتقنياته؛ ليكون هذا القطاع رافداً مهماً لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.