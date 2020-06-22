فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمود شاه قريشي.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.