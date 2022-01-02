مهندسو هيونداي يُحَوّلون مكونات سيارتها الكهربائية الجديدة إلى جهاز للحفاظ على البيئة

قام مهندسو شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، بإنجاز كبير بالاستفادة من أجزاء سيارتها الكهربائية الاختبارية الجديدة "آيونيك 5" المعاد تدويرها إلى جهاز يمكنه الحفاظ على البيئة.

وأورد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مهندسي هيونداي استفادوا من أجزاء السيارات التالفة في تصنيع جهاز لتنقية الهواء.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن تلك السيارة الاختبارية كانت تخضع لفترات طويلة من الاختبارات لضمان سلامتها، لاختبار نظام التنبيه الصوتي للمركبة، وتنظيم الضوضاء الخاصة بالمارة والضوضاء الناتجة عن الهواء.

ويُظهر الفيديو كيف أن المهندسين قاموا بتجريد عظام سيارة "آيونيك 5"، وتصميم منتج مختلف تمامًا باستخدام تلك الأجزاء، واستخدموا مروحة التبريد وألواح الأبواب ومصابيح "إل إي دي" الخلفية ووحدة المعلومات والترفيه وبالطبع وحدة التصفية لتصنيع جهاز لتنقية الهواء.

ووضع المهندسون عجلة معدنية مقاس 20 بوصة في الجزء العلوي من العلبة؛ لذا من المحتمل أن يكون جهاز التنقية كبيرًا جدًّا، بينما يضيف شعار السيارة بعض العلامات التجارية الاحترافية.

وعلى الرغم من أن العديد من قطع غيار السيارات قابلة لإعادة التدوير بالفعل، بما في ذلك البطاريات؛ إلا أن هذه التجربة كانت مميزة.

ومن المقرر أن تبدأ هيونداي في تسليم شحنات سيارة "آيونيك 5" في الولايات المتحدة هذا الشهر.