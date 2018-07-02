الشرقية.. القبض على شخصين لاستقبالهما أكثر من 5 ملايين حبة محظورة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمكّن فِرَق مكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، من إلقاء القبض على شخصين؛ لاستقبالهما 5 ملايين و726 ألف حبة محظورة.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": بمعلومات توفرت لمكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجمارك؛ تمكنت من القبض على شخصين لاستقبالها (٥.٧٢٦.٢٥٥) حبة من الحبوب المحظورة.
بالتعاون فِرَق مكافحة المخدرات والجمارك.. بعد توفر معلومات عن العملية
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمكّن فِرَق مكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، من إلقاء القبض على شخصين؛ لاستقبالهما 5 ملايين و726 ألف حبة محظورة.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": بمعلومات توفرت لمكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجمارك؛ تمكنت من القبض على شخصين لاستقبالها (٥.٧٢٦.٢٥٥) حبة من الحبوب المحظورة.