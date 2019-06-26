لا ترسل لهم تهنئة باللون الأحمر.. 10 معلومات غريبة يجب أن تعرفها عن الشعب الكوري

بالتزامن مع زيارة ولي العهد لـ"سيئول"

صوب كوريا الجنوبية تتجه أنظار السعوديين، بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الكورية سيئول، في أول زيارة لولي عهد سعودي للبلاد منذ زيارة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك) قبل 21 عاماً، عام 1998م تحديداً.

فإذا كنت من المغرمين بالبلد التي تشتهر بصناعة الإلكترونيات والسيارات، فضلاً عن المناظر الطبيعية الخلابة التي أسرت قلوب السائحين الذين يرتادونها، ويبلغ عددهم نحو 11 مليون سائح سنوياً، فعليك معرفة بعض المعلومات الجديدة عن عادات وتقاليد الشعب الكوري.

غريبة ومثيرة للاهتمام

بعضها غريب والبعض الآخر مثير للاهتمام، لكنها قد تكون معلومات تقرأها لأول مرة، يكشفها لـ"سبق" المواطن عبدالله محمد، الذي اكتسب معرفة واسعة بعادات وتقاليد الشعب الكوري، بحكم عمله مع شركات كورية، ومزاملته لمواطنين كوريين.

1- لا يمكن أن يعقد الأشخاص المتشابهون في اسمهم الثاني في كوريا علاقة زواج، فلا يجوز أن يمتلك الزوجان نفس اسم العائلة، ويجرم القانون الكوري هذا النوع من الزواج. كما أنه لدى نصف سكان البلاد أسماء عائلات متشابهة.

2- يحرص الكوريون على إخفاء "الأحذية" بنهاية كل عام حتى لا تعثر عليها الروح الشريرة التي تصيبهم بـ"سوء الحظ”، بحسب معتقداتهم، كما يرهبون النوم أسفل "المروحة" حتى لا يدركهم الموت كما يعتقدون، ويتشاءم الشعب الكوري من رقم "4" ويعني بالنسبة لهم الموت.

3- لا يحب الكوريون استخدام اللون الأحمر في الكتابة، فوفقاً لمعتقداتهم فإن اللون الأحمر ينبئ بالموت والأحداث الحزينة، وقد يصيب الشخص بسوء الحظ، فاحذر من إرسال تهنئة أو معايدة شخص كوري باللون الأحمر؛ حتى لا يظن أنك تتمنى له الموت.

4- عند حضور حفل عشاء لا يصح أن تبدأ بتناول الطعام قبل الشخص المضيف، فهذه واحدة من أهم قواعد الإتيكيت والبروتوكول في تناول الطعام بكوريا الجنوبية، وعليك الجلوس بشكل لائق خاصة في حال حضور الأكبر سناً، وانتظر حتى يبدأ أولاً بتناول طعامه ثم تليه.

5- يعتبر الترابط الأسرى واحداً من أهم عادات وتقاليد الكوريين؛ إذ يحرصون على تكوين أسرة سعيدة مترابطة طوال العمر، ويتشاركون المناسبات مع بعضهم البعض سواء كانت سعيدة أم حزينة، ويحتل الزواج أهمية كبيرة، ويخططون له قبلها بأيام ليكون عرساً كبيراً يجمع شملهم.

6- يمتاز الشعب الكوري بحبه وإخلاصه للعمل، وذلك يظهر في اكتفائهم الذاتي، وإنتاجهم ما يحتاجون من محاصيل، وعدم الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ويعتبر التكاتف واحداً من أهم عادات الشعب الكوري، فالعمل هناك أمر ضروري وهو ما ارتقى باقتصاد الدولة في وقت قصير.

7- يحترم الشعب الكوري الوقت بشدة، ويتجنب الإخلال بالمواعيد، فالكوريون يشتهرون بمراعاة مواعيدهم، وبالجدية في العمل وقدرتهم الفائقة على تحمل المسؤوليات، وإنجاز الأعمال بشكل رائع وفي وقت قياسي، وهو ما ساهم في إحداث النهضة الحضارية بكوريا الجنوبية.

8- من المعروف عن الكوريين كرههم لما يسمى بـ"البقشيش"، فلا يصح أن تعطي العامل أي أموال، وتكتفي فقط بتسديد "الفاتورة" الخاصة بك، كما يُعرف الكوريين بعدم ارتداء حذاء داخل المنازل، خاصة أنهم يتناولون طعامهم على "الأرضية".

9- يحب الكوريون ترديد كلمات الثناء والشكر لكل من يقدم لهم خدمة، كما يحبون أن يبادلهم الآخرون الثناء والشكر عندما يقدمون خدمة ما أو ينجزون عملاً لهم، كما يعرف عنهم تقديم الهدايا الغريبة بعض الشيء، ولا يصح الاعتراض على اختياراتهم، فهم شعب عملي يجلب الهدية التي يحتاجها الشخص.

10- العلم الكوري ليس مجرّد رمز، فهو تعبير عن فلسفة آسيا الشرقية، فالشعار الكوري يدمج بين بعض الأشياء المشتقة من المعتقدات الصينية، متضمناً فيها الخلفية البيضاء كرمز السلام، ودائرة ترمز للانسجام.