مقصلة الشهور الخمسة.. "فيسبوك" تحذف 3.2 مليار حساب مزيف

أزالت أكثر من 11.6 مليون منشور على صفحاتها و754 ألفًا على انستجرام

أعلنت شركة "فيسبوك" ما أطلقت عليه "مقصلة الشهور الخمسة"، والتي قررت فيها حذف 3.2 مليار حساب من على موقعها للتواصل الاجتماعي.

وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إلى أن "فيسبوك" قررت أن تحذف 3.2 مليار حساب مزيف، في الفترة من إبريل حتى سبتمبر 2019 فقط.

كما حذفت فيسبوك أيضًا ملايين المنشورات المخالفة، التي تتناول الإساءة إلى الأطفال أو الانتحار.

وأوضح تقرير أصدرته "فيسبوك" أن عدد الحسابات المحذوفة يزيد على ضعفي عدد الحسابات المزيفة، التي حذفتها الشركة الأمريكية في العام الماضي بأكمله، حيث حذفت 1.55 مليار حساب فقط.

وكشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لأول مرة عن عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور الشهير انستجرام، والذي حدده باحثون في شؤون المعلومات المضللة، كمصدر للقلق المتزايد بشأن الأخبار المزيفة.

وقالت الشركة في تقريرها الرابع عن إدارة المحتوى إن الرصد النشط للمحتوى المخالف كان أقل في جميع الفئات على انستجرام منه على تطبيق فيسبوك، والذي استخدمت فيه الشركة في البداية عددًا من أدوات الرصد الخاصة بها.

وأزالت الشركة أكثر من 11.6 مليون منشور يصور عُري الأطفال واستغلالهم جنسيًا على فيسبوك، و754 ألف منشور على انستجرام خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019.

كما أضافت بيانات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات لأول مرة في التقرير، مفيدة بأنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث تصور أو تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس.

وقالت الشركة في تدوينة نشرتها إنها أزالت أيضًا نحو 4.4 مليون منشور عن مبيعات المخدرات في الفترة ذاتها.