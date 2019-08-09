الحسن السوداني.. "عقاري حاج" عبر "سواكن" عينه ذات طوابق عالية.. هنا قصته

أكّد أن الواقع الذي شاهده في مشعر منى لم يكن غريبًا على "السعودية"

كان يقف على محيط نهر النيل، بالقرب من أشجار مرتوية خضراء تفصله عن النهر الإفريقي الأزرق الذي كان يقول عنه بعض الأفارقة: إنه هابط من الجنة لشدة إعجابهم به، ولكنه بعيدًا عن صخب السياسة والصوت العالي الذي كان يضجّ في السودان، وبكيلومترات طويلة جدًّا، وكان حينها في رحلة تأمل بعدما تقاضى مكسبه صفقة عقارية "دسمة".

أسرف تاجر العقار السوداني في الوقت متأملاً في تلك الطبيعة، حتى ورده اتصال بموعد السفر إلى الحج من الشركة الناقلة، التي قالت له: لقد تقرر شد الرحال إلى الحج في شوال؛ لذلك عليك أن تكون جاهزًا في أقرب وقت، وكل الظروف سانحة للرحيل حتى تعيش المشاعر الدينية وتزور المقدسة وتصعد إلى عرفات الطاهرة، وبدأ هو بترتيب أمتعته.

في ليالي ١٩٨٥؛ العام الذي شهد توترات سياسية في الأراضي السودانية كانت ولادة تاجر العقار السوداني الحسن عبدالرؤوف حسن محمد، في الولاية الشمالية التي تعتبر من أكبر الولايات في السودان، وينحني بها النيل راويًا أرضها بالمياه الزرقاء، وتقع بالقرب منها "شندي" التي تبعد مسافة قصيرة من الآثار الشهيرة هناك مروي القديمة.

النشاط السياسي هدأ نسبيًّا طيلة سني حياة الحسن، ولكن شهد اختلالات أخيرًا، كان الحسن مهتمًّا ينأى بنفسه عن الخوض في السياسة، في حين كان يقتحم السوق العقارية حتى خرج إلى الحج مع زوجته الوحيدة، وكان يحمد الله أن الاختلالات السياسية في السودان بعد شهر رمضان لم تمنع حجه، فكان موقفه غريبًا؛ إذ ولد في اضطرابات سياسية وعاش في هدوء، وعندما قرر السفر إلى حيث المكان الذي يأمل العودة منه كيوم ولدته أمه اهتزت الأبواب وضجت الشوارع، ولكن سرعان ما غلبت السكينة.



انتقل السوداني وزوجته إلى الميناء البحري، وتوقف في جزيرة "سواكن" التي كانت تحوم عليها طوائف من الأتراك، وانتقل إلى ميناء جدة الإسلامي، وكان العقاري يحوم ببصره في ذوات الطوابق العالية وحجم الفوارق بين سعر المتر هنا وهناك، ولكن كان يترك كل هذا ويقبل على التلبية التي كان يرددها تشوقًا لرحلة الحج التي دفع فيها آلافًا معدودة للحملة.

لم يمتدح الحاج السوداني التجهيزات في مشعر منى، ولكنه كان يقول الحقيقة كما "يصفها بكلامه"، معتبرًا أن الواقع الذي يشاهده في مشعر منى لم يكن غريبًا على "السعودية" التي مدت يد العون لكل المسلمين في العالم وغيرهم، وكانت مرهم المنكوبين أنّى كانوا.