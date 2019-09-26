اختفى في شرورة إثر توجهه إلى عمله.. أسرة "النعمي" تناشد تكثيف البحث عنه

انقطع الاتصال به عند الساعة الواحدة ظهر الاثنين

اختفى المواطن "حسن علي أحمد النعمي" أثناء وصوله إلى محافظة شرورة مقر عمله، بعد أن تمتع بإجازة أسبوعية في جازان بمحافظة ضمد، وأبلغ ذووه الجهات المختصة للبحث عنه؛ نظرًا لكونه لم يصل إلى عمله وفقًا لما تبلغ به ذووه.

وقالت الأسرة: "انقطع الاتصال به عند الساعة الواحدة ظهرًا يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١ / ١٤٤١، كذلك لم نجد مركبته التي كان يستقلها وهي "النترا" ذهبي رقم اللوحة ح س ع ٣٩١٧ موديل ٢٠١٥م، وقد استعنّا ببعض زملائه في البحث عنه في محافظة شرورة، وتم تبليغ شرطة شرورة بالواقعة، ووعدونا بأنهم سوف يعملون المستحيل في سبيل العثور عليه".

وأضافت الأسرة: "كذلك نأمل من رجال وشباب محافظة شرورة التعاون والبحث عن المواطن؛ كونه اتضح لنا وصوله إلى محافظة شرورة، ومنها اختفى كليًا".