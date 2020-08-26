متحدث #الصحة: على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل 14 يوماً

أكد أن تزايد الإصابات في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات

قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن تزايد الإصابات بفيروس #كورونا في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم عن مستجدات كورونا: يجب على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل لمدة 14 يوماً.

وأوضح "العبدالعالي" أن إصابة الشخص بفيروس #كورونا مرتين لا يزال غير مؤكد.

متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

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26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 04:05 PM

أكد أن تزايد الإصابات في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات

متحدث #الصحة: على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل 14 يوماً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن تزايد الإصابات بفيروس #كورونا في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم عن مستجدات كورونا: يجب على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل لمدة 14 يوماً.

وأوضح "العبدالعالي" أن إصابة الشخص بفيروس #كورونا مرتين لا يزال غير مؤكد.

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متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

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