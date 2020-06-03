سعر خام برنت يتجاوز 40 دولاراً للبرميل

عقود خام تكساس ارتفعت بنسبة 1.96 %

أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، بأن سعر نفط برنت تجاوز حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.

وبحسب "روسيا اليوم" وفقاً لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03:44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة، إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

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03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 08:45 AM

عقود خام تكساس ارتفعت بنسبة 1.96 %

سعر خام برنت يتجاوز 40 دولاراً للبرميل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، بأن سعر نفط برنت تجاوز حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.

وبحسب "روسيا اليوم" وفقاً لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03:44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة، إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولار للبرميل.

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