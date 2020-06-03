سعر خام برنت يتجاوز 40 دولاراً للبرميل

أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، بأن سعر نفط برنت تجاوز حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.
وبحسب "روسيا اليوم" وفقاً لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03:44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة، إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط
عقود خام تكساس ارتفعت بنسبة 1.96 %
أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، بأن سعر نفط برنت تجاوز حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.
وبحسب "روسيا اليوم" وفقاً لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03:44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة، إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولار للبرميل.