"أهالي أضم" يضعون 25 مطلبًا لتحسين الخدمات واستكمال مراحل التطوير بمحافظتهم وقراهم

قبيل زيارة أمير مكة لليث والقنفذة والعرضيات وأضم.. غدًا

تصوير: صالح المالكي: يتطلع أهالي محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها، إثر زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل للمحافظات الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، غدًا "الأربعاء”، إلى إحداث نقلة نوعية في تطور الخدمات وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم التنموية، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة، واستكمال مراحل التطوير وتحقيق معدلات النمو الإيجابي، ودفع عجلة التنمية لمواكبة متطلبات العصر، ومعالجة وضع المشاريع المتعثرة.



وقالوا: إن أبرز مطالبهم واحتياجاتهم، والتي تعكس رغبتهم في تطوير مدينتهم بما يسهم في تنميتها وازدهارها، هي: ترقية مركز شرطة محافظة أضم إلى إدارة، وترقية مكتب التعليم بمحافظة أضم إلى إدارة للتعليم، وترقية بلدية محافظة أضم إلى فئة "ب".



كما تتضمن المطالب: البدء في إنشاء مشروع الكلية الجامعية للبنين على الأرض المخصصة لها، واستكمال مشروع فرع كلية البنات المتعثر منذ ٧ سنوات، إضافة إلى فتح تخصصات جامعية تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات سوق العمل، وتتواءم مع الأعداد الكبيرة للخريجين والخريجات سنويًا من مرحلة التعليم الثانوي، مثل كلية للعلوم الصحية والهندسة والطب، وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال، والطفولة المبكرة ورياض الأطفال.



كذلك تتضمن مطالبهم: استكمال مشروع عقبة هضاض الرابطة بين محافظة أضم ومحافظتي الطائف وميسان ومركزي حداد والقريع بني مالك، وافتتاح مكتب للأحوال المدنية، واستحداث فرع للكلية التقنية للبنات، وافتتاح إدارة للمرور بمحافظة أضم، وافتتاح إدارة لمكافحة المخدرات بمحافظة أضم، وافتتاح إدارة للسجون بمحافظة أضم.



وتتضمن أيضًا: استكمال مشروع طريق سفوح الجبال الرابط بين منطقة مكة المكرمة ومحافظة أضم ومراكزها ومراكز شرق محافظة الليث، خصوصًا طريق قرية كساب مرورًا بعقبة الغلق، ومن ثم مركز حقال، واستكمال سفلتة مشروع طريق أم حطب - غميقة- الليث والموصل للطريق الدولي جدة جازان، وافتتاح فرع لوزارة النقل بالمحافظة.



وتضم المطالب أيضًا: استحداث بلديات للمراكز الإدارية التابعة للمحافظة: الجائزة - ربوع العين - حقال - المرقبان، واستحداث مخافر شرطة للمراكز الإدارية التابعة للمحافظة: ربوع العين - حقال - المرقبان، واستحداث مراكز للدفاع المدني للمراكز التابعة للمحافظة: الجائزة - مركز ربوع العين - حقال - المرقبان.



كما تشمل: افتتاح ناد رياضي لرعاية مواهب شباب المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية، وإنشاء ملعب رياضي ومنشأة رياضية على الأرض المخصصة لوزارة الرياضة، واستحداث مكتب لوزارة السياحة، وتأسيس لجنة ثقافية وأدبية تحت مظلة النادي الأدبي بمكة أو جدة.



كذلك تضم: سفلتة ورصف الطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية والأثرية التي تمتاز بها المحافظة ومراكزها ويقصدها الكثير من الزوار والسياح؛ وهي: "قرية الفرع الأثرية - بيضان - جبل عفف - جبل جلجل - جبل أيا - وادي العرج - وادي غُنما - وادي غادية - حليه"، ودعم الحركة الزراعية والمزارعين ومربي النحل والثروة الحيوانية.



ومن المطالب أيضًا: دعوة المستثمرين وكبار التجار في المنطقة إلى الاستثمار عبر الفرص والأنشطة الاقتصادية والسياحية المتاحة، والشقق الفندقية والبرامج والفعاليات الترفيهية في محافظة أضم ومراكزها، وافتتاح أقسام طبية جديدة في مستشفى أضم العام، ودعمه بالكوادر والتجهيزات اللازمة، وتحسين خدمات شبكات الاتصال ومعالجة ضعف الإنترنت.