قرار بترقية 1553 فردًا من منسوبي "مكافحة المخدرات"

بمختلف الرتب العسكرية في جميع المديريات والفروع

أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قراراً بترقية 1553 فرداً من منسوبي مكافحة المخدرات.

ويسري هذا القرار ابتداءً من ١/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ويشمل مختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

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30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 03:20 PM

بمختلف الرتب العسكرية في جميع المديريات والفروع

قرار بترقية 1553 فردًا من منسوبي "مكافحة المخدرات"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قراراً بترقية 1553 فرداً من منسوبي مكافحة المخدرات.

ويسري هذا القرار ابتداءً من ١/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ويشمل مختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

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