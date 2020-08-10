"الصحة" تعلن تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1257 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 10 أغسطس 2020، تسجيل 1439 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253478 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1257 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 289947 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3199 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33270 والحالات الحرجة 1824 حالة .