"حكايتنا عن بعد".. مسابقة تعكس نجاح "المدرسة الافتراضية" في اختبار "كورونا"

تفاصيل يرويها مسؤولان ضمن مبادرة "إعلام يفي بالطموح" التى يتبناها "تعليم الشرقية"

أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم بالمنطقة الشرقية، مبادرتها الإعلامية الأولى على مستوى المملكة مسابقة "حكايتنا عن بعد"، والتي تحكي قصة نجاح وزارة التعليم مع المدرسة الافتراضية والتعليم عن بعد، والتي يُعمل بها حاليًا عبر عدد من المنصات الرقمية المتنوعة كقناة عين الفضائية التي تبث خلال ٢٠ قناة تعليمية تلفزيونية على الهواء مباشرة مختلف الدروس لجميع المراحل التعليمية وفق جداول يومية خصصت لهذا الغرض، وكذلك منصة بوابة المستقبل الرقمية ومنصة التعليم الموحدة وكذلك بوابة عين الإثرائية، وما تتضمنه من خدمات تعليمية تتعلق بالمنهج الدراسي.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية المشرف العام على المسابقة سعيد الباحص لـ"سبق"، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن أهداف مبادرة إعلام يفي بالطموح والذي تبنته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة الشرقية حيث تهدف المسابقة إلى التعريف بالدور الكبير والنجاح الباهر الذي قدمته وزارة التعليم خلال فترة تعليق الدراسة ضمن الخطوات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع عبر منصات فضائية ورقمية؛ حيث نسعى إلى إيجاد صيغة تفاعل حقيقي من الطلاب والأسرة في المنزل مع هذه المنصات ومتابعة الأبناء أثناء فترة الدراسة".

وألمح "الباحص" إلى أن نسبة المشاركات التي قدمت حتى الآن في صيغة حكايات يومية لطالب سواء مع قناة عين أو بوابة المستقبل وغيرها من المنصات عبر صناعة فيديوهات تعكس حقيقة تفاعل الطلاب والطالبات مع هذه البدائل والخيارات التعليمية بمشاركة الأسرة ذاتها.



وأبان أن هذه المسابقة التي أطلقت قبل أيام عبر المنصة الرسمية الإعلامية لحساب تعليم الشرقية لاقت قبولاً وتفاعلاً كبيراً وهي تصب فعلاً في خانة الهدف الأساسي من مبادرة إعلام يفي بالطموح وهو إيجاد إعلام مدرسي قادر من خلال إشراك الجيل الواعد من طلاب وطالبات المدارس ممن يملكون المهارات والإبداع لتحقيق مخرجات إعلامية مميزة؛ حيث تكمن رؤيتنا الواضحة في إعداد جيل إعلامي واعٍ يحقق للوطن تطلعاته, وفق رؤية المملكة 2030, ويصنع التميز في محتوى إعلام المستقبل من خلال رسالة نشر الثقافة الإعلامية بين أبنائنا الطلاب والطالبات ومساعدتهم ودعمهم لتحقيق ميولهم في المجال الإعلامي".

وتابع: "كما تعزز المبادرة القيم والمهارات للطلبة؛ بالإضافة لتطوير مهارات الطلاب وصقل ميولهم في المجالات الإعلامية، ومن ذلك ما نعمل عليه حاليًا في بث رسائل توعوية تثقيفية حول الطرق الصحيحة في مواجهة وباء كورونا وإتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن وإشراك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في ذلك المحتوى".

وأضاف "الباحص" أن المبادرة ستنتج -بمشيئة الله تعالى- جيل قادر على تحقيق نواتج تعلم تعي ثقافة الإعلام وتدرك أهميته ومدى تأثيره وتطويعه للصالح العام.

وأشارت المشرفة على المسابقة ثريا العيسى، أن فكرتها تتمحور حول تكوين حكايات إعلامية تدور حول محور رئيس وهو المدرسة الافتراضية وقصة نجاح وزارة التعليم لمختلف المراحل الدراسية "الإبتدائية, المتوسطة والثانوية"؛ حيث تم إرفاق دليل إرشادي توضيحي للمسابقة يشرح كل المراحل الزمنية والتنفيذية".

وبينت: "تبدأ المراحل بشروط المشاركة في المسابقة وكيفية بناء المحتوى الإعلامي وما الواجب توفره في الحكاية سواء في جانب (التصوير, التصميم, التمثيل, الإلقاء, الكتابة والمونتاج الفني والقدرة على بناء الحوار)؛ حيث سيتم نشر الأعمال عبر منصة وزارة التعليم وكذلك منصة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وستترك بصمة فريدة للعمل الإعلامي وفريقه بإدارة تعليم الشرقية؛ حيث نأمل بحول الله تحقيق الهدف بتقديم مخرجات نوعية تجعل من فكرة المسابقة حدثًاً إعلاميًا فريدًا ومحفزًا لرفع مستوى الناتج الإعلامي التربوي".