"الصحة": الطلاب الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول

أكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا.

وقالت: الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.