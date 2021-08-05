"الصحة": الطلاب الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول

أكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا.

وقالت: الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.

44

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 04:14 PM

"الصحة": الطلاب الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول

عبدالله البرقاوي

الرياض

6 15,604

أكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا.

وقالت: الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021