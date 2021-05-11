3 نصائح للمستثمرين من جيل الألفية في عام 2021

يعتبر جيل الألفية الآن الجيل الأكبر، مما يمنحهم القوة بالأرقام للتأثير على كيفية تبني الأجيال الأكبر سنا والشباب لعادات وسلوكيات الاستثمار، ونظرًا لأن المزيد من المستثمرين في هذه المجموعة من الأجيال يزيلون خوفهم من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، فقد يصبح تأثيرهم أقوى.

عادة يميل جيل الألفية إلى أن يكون مستثمرًا عمليًا، وذلك لأنهم نشأوا في وقت كانت فيه الموارد والأدوات متاحة مجانًا، مما سمح لهم بالبحث عن إجابات عند الطلب، حيث أنهم يجرون البحث والتحليل للتأكد من أنهم يتخذون قرارات الاستثمار الصحيحة.

تسمح هذه العملية المرنة لجيل الألفية بامتلاك استثماراتهم وإيجاد الفرص التي تناسب تفضيلاتهم، فما هي أهم النصائح التي يقدمها هذا الجيل؟ إليك أهمها والمقدمة من شركة إيفست للتداول أون لاين:

تسخير التكنولوجيا من أجل معرفة طريق التداول

مكنت رقمنة إدارة الأموال من الوصول السهل ومنخفض التكلفة إلى الاستثمار والتداول، مما أدى إلى اندفاع موجة جديدة من جيل الألفية إلى الأسواق.

في الأسابيع الأخيرة، كان العديد من جيل الألفية يحومون بشغف فوق أسهم Reddit الشهيرة مثل سهم GameStop و AMC Entertainment (AMC) .

حيث رأت مجموعة من المتداولين عبر الإنترنت فرصة لتحقيق بعض الأرباح من خلال رفع أسعار هذه الأسهم، كل ذلك بينما كانت صناديق التحوط في وول ستريت تراهن ضد الشركات من خلال البيع على المكشوف.

نظرًا لأن مستثمري التجزئة قاموا بتغذية الطلب على هذه الأسهم، فقد قفزت قيمهم السوقية إلى مستويات غير عادية، والتي لم تتماشى بالضرورة مع القيمة الجوهرية للأسهم.

أدى ذلك إلى قيام بعض الوسطاء بالحد من التداولات على بعض الأسهم، مما أثار غضب المستثمرين الذين فقدوا أموالهم.

يُظهر حدث كهذا أنه عندما يكون هناك الكثير من الإثارة في سوق الأسهم، يميل الناس إلى التراكم ليكونوا جزءًا من الحماس.

ومع ذلك، قد يؤدي هذا إلى سلوكيات سيئة في السوق للمستثمرين الجدد القادمين الذين قد لا يكون لديهم استراتيجية لهذه التداولات أو ليسوا على دراية بكيفية التعامل مع التقلبات.

أن المزايا التي يتمتع بها مستثمرو التجزئة تتمثل في قدرتهم على مراقبة التكلفة والقدرة على استثمار الأموال والسماح لها بالنمو على مر السنين.

الجانب المشرق من هوس GameStop هو أن المستثمرين من جيل الألفية ربما لاحظوا أن بعض أفضل الطرق للاستفادة من سوق الأسهم هي من خلال الأساليب التقليدية للاستثمار - مثل تنويع استثماراتك بدلاً من المقامرة على سهم معين، والتعلم يمكن أن يسود ذلك الوقت في السوق على توقيت السوق.

انتقاء الأسهم وفقًا لأهدافك

في حين أن التقاعد هو جزء من خطة الاستثمار طويلة الأجل لجيل الألفية، فإن اهتمامهم يتحول أيضًا إلى اختيار الأسهم الفردية.

مع تدفق دولارات التحفيز لتعزيز الاقتصاد من الوباء في عام 2020، استخدم العديد من جيل الألفية تلك الأموال الإضافية لشراء أسهم كاملة أو جزئية من الأسهم المتداولة.

كانت أسهم "FAANG" من أشهر هذه المجموعة من الأجيال - وهي مجموعة من عمالقة التكنولوجيا تشمل Facebook (FB) و Amazon (AMZN) و Apple (AAPL) و Netflix (NFLX) و ( Alphabet (GOOG و GOOGLE ) - إلى جانب الاسهم المفضلة الأخرى مثل Tesla (TSLA) التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في القيمة السوقية العام الماضي خلال الجائحة.

من خلال شراء جيل الألفية لهذه الأسهم المتقلبة، من المحتمل أنهم يحاولون تحقيق عوائد سريعة بينما يحاولون التفوق على السوق الأوسع.

يمكن أن يحمل هذا حتمًا مخاطر السوق حيث يحاول المتداولون جني مكاسب قصيرة الأجل.

ومع ذلك، قد لا تكون فكرة امتلاك عقلية قصيرة الأجل مصدر قلق بالضرورة إذا كان الهدف هو معرفة كيفية عمل الأسواق.

في هذا السياق ينصح واحد من المتداولين بأخذ 10٪ من الأرباح في كل مرة تقوم فيها بتداول ناجح على أي سهم تتداوله.

فمن خلال حماية بعض العائد الخاص بك، يمكنك التحوط من المخاطر من خلال عدم الاستثمار كثيرًا أثناء عمل أموالك من أجلك عن طريق تأمينها على المدى الطويل.

لا يحتاج المستثمرون إلى الانخراط في تداول الأسهم الفردية اليومية للحصول على جزء من الحركة حول الأسهم الساخنة.

سيتطلب ذلك الكثير من الجهد لكي ينظر الناس باستمرار إلى نشاط السوق على الأوراق المالية الفردية، وهو في النهاية لا يتوافق مع مبادئ الاستثمار طويل الأجل.

قد يرغب المستثمرون الجدد في التفكير في الاستثمار في المؤشر أو الاستفادة من مستشار الروبوت.

الاستثمار في المؤشرات هو استراتيجية تحاكي أداء المؤشر.

على سبيل المثال، من خلال SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)، الذي يتتبع مؤشر S&P 500 كمعيار له، فأنت تمتلك سلة من الأسهم الفردية المدرجة في هذا المؤشر دون تراكم الكثير من المخاطر.

هذه إحدى الإستراتيجيات التي يمكن أن تكون مفيدة لجيل الألفية الذين لا يرغبون في تحمل المخاطر المركزة التي تأتي مع امتلاك الأسهم الفردية.

استراتيجية الاستثمار ESG

يعمل العديد من جيل الألفية على زيادة وعيهم بالاستثمار في شركة أو خدمة تتبع مهمة أو سببًا.

هذا النوع من الاستثمار يسمى ( environmental, social and corporate governance ) ESG ، وهو اختصار للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يجذب انتباه جيل الألفية لأنهم يريدون وضع أموالهم في مكان يتوافق مع قيمهم، حيث أن هناك جيل كامل من الأفراد يهتم بالاستدامة والبيئة والكثير من الأشياء التي تعني شيئًا لهم وستظل كذلك لبقية حياتهم.

بالتالي فإن موضوع الاستثمار هذا سينعكس في المؤشرات التي يتم إنشاؤها وفي جميع مستشاري الروبوتات.

إذا كنت شغوفًا بدمج استراتيجية ESG في استثماراتك، فقد ترغب في مراجعة سياسات الشركة أو مبادراتها لمعرفة ما إذا كانت تركز على الأسباب التي تقلقك.

يمكنك أيضًا الاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق لعرض استراتيجيته الاستثمارية والتأكد من أن أوراقه المالية تفي بمعايير ESG الخاصة بك.