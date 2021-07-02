"المنيع" إلى المرتبة الحادية عشرة بالجامعة الإلكترونية

أصدرت الجامعة السعودية الالكترونية قرارًا بترقية منال علي المنيع إلى المرتبة الحادية عشرة في الجامعة.



وبهذه المناسبة عبَّرت "المنيع" عن سعادتها بهذه الثقة الغالية، راجية من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيد من الجهد والعطاء لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.