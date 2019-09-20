"بومبيو": الأدلة تشير إلى مسؤولية "إيران فقط" في هجوم أرامكو

‫ أكد أن طهران ستدفع ثمن أفعالها بالضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة: إن الأدلة تشير إلى مسؤولية "إيران فقط" في الهجوم على منشأتَي النفط السعوديتَين، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أكد "بومبيو" ضرورة أن يدفع النظام الإيراني ثمن أفعاله من خلال الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق اليوم فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني، وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لاحق مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أوضح ترامب أن العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق.

وحذر الرئيس الأمريكي طهران من أن واشنطن تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران.

وردًّا على سؤال من الصحفيين حول الخيارات العسكرية مع إيران عقب إعلان العقوبات، وقبيل المؤتمر الصحفي المشترك، قال ترامب: "إن الولايات المتحدة دائمًا مستعدة".

وتابع: "إيران أفلست تقريبًا، ووضعها الاقتصادي صعب جدًّا". مضيفًا بأنه على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم، ومعلنًا أن بلاده الآن أقوى عسكريًّا من أي وقت مضى.

بدوره، أفاد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران "كبيرة جدًّا"، وأن البنك المركزي هو آخر مصدر أموال لطهران.

وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف (الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله، والحوثيين).