خبيرا تحكيم: جزائية السد أمام النصر غير صحيحة

اتفق الحكمان الدوليان السابقان فهد المرداسي ومطرف القحطاني أن ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة السيريلانكي ديلان بيريرا لصالح السد القطري في مباراته التي جمعته مع نادي النصر السعودي مساء أمس المؤهلة إلى دور نصف نهائي أبطال آسيا في الدقيقة 80 غير صحيحة.

وقال المرداسي عبر حسابه في تويتر: "ركلة جزاء غير صحيحة للسد ضد النصر على اعتبار أن عبدالله مادو نجح في لعب الكرة ولم يكمل على المنافس. ‏موضحاً أن الاحتكاك كان طبيعياً ولا يوجد مهاجمة ولا ركل ولا عرقلة والمفترض استمرار اللعب".

وأكد "القحطاني" بأن ركلة الجزاء المحتسبة للسد غير صحيحة أيضاً لعدم ارتكاب مادو أي خطأ. وبين: للأسف لم يتم استخدام تقنيات الفيديو.

وكان النصر قد خسر المباراة بنتيجة هدف مقابل ثلاثة أهداف بينما انتهت مباراة الذهاب بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، حيث عجز بهذه النتيجة عن التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.