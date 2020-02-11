أمير الجوف يزور عددًا من مراكز دومة الجندل

للوقوف على احتياجات المواطنين فيها

تفقد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، عددًا من المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل، للوقوف على احتياجات المواطنين فيها.

والتقى خلال الزيارة برؤساء المراكز والأهالي, مستمعًا لمطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المراكز وقراها والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم.

وشملت زيارة أمير منطقة الجوف، مراكز أبو عجرم، والأضارع، والرديفة، واصفان، والشقيق".

رافق الأمير فيصل بن نواف، خلال الزيارات، وكيل إمارة الجوف، حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ دومة الجندل، الدكتور طلال بن مشل التمياط، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد.