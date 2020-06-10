الهند: 9985 إصابة جديدة بكورونا

عدد الوفيات يصل إلى 7745 حالة

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 9985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و279 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 276.583 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7745 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 135.206 حالات.