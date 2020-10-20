أكاديميون وبينهم امرأة.. ماذا تعرف عن 3 أعضاء بـ"الشورى" من حائل؟

من القانون إلى الحاسب الآلي والآداب تتنوع تخصصاتهم وتختلف إسهاماتهم

ضم مجلس الشورى الذي تبدأ دورته، اليوم الثلاثاء ولمدة أربع سنوات، ثلاثة أعضاء من منطقة حائل، هم: "الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري، والدكتور عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود، والدكتورة هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري، وجميعهم أعضاء هيئة تدريس بجامعة حائل.

وتسلط "سبق" الضوء على السيرة الذاتية لكل عضو بالتفصيل على النحو التالي:

"الدكتور طارق بن سعيد الهليل الشمري"

"الهليل" أستاذ القانون، المساعد كلية الشريعة والقانون، بجامعة حائل، ويُعد خبيراً في القانون العام ويملك مهارة عالية في القيادة الإدارية من خلال ممارسة العمل الحكومي العام، والمشاركة في اللجان القانونية والإدارية والتنموية المختلفة في جامعة حائل وخارجها لما يقارب 14 عاماً.

ويحمل الدكتور طارق درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة "شرق أنغليا "في نورويتش البريطانية عام 2015.

وحصل على الماجستير، من قسم الشريعة والقانون بكلية العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام 2004، والبكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من كلية الشريعة وأصول الدين عام 2000م.

ومارس العمل القانوني ميدانياً منذ عام 1425هـ، عندما توظف بإمارة منطقة القصيم كمستشار قانوني، ثم انتقل منها عام 1429هـ إلى جامعة حائل أستاذاً مساعداً، وفي عام 1438هـ تم تكليفه كرئيس قسم الإدارة ونظم المعلومات - كلية إدارة الأعمال بالجامعة ثم وكيل كلية إدارة الأعمال ومنذ عام 1440هـ تم تكليفه رئيس قسم القانون بكلية الشريعة والقانون بالجامعة، ثم المشرف العام على الادارة القانونية بالجامعة لمدة عام 1442هـ.

وتنوعت الدورات التدريبية التي حصل عليها "الهليل" بين الإدارة والقانون والجودة.

وساهم "الهليل" خلال عضويته في عدة لجان مساهمة فاعلة، إذ ساهم في اللجنة العليا لاقتراح وتعديل مواد نظام الجامعات الجديد، ولجنة دراسة اللوائح المنظمة للشؤون المالية في نظام الجامعات الجديد، ولجنة الصياغة والمراجعة، المراد اللوائح الأساسية لنظام الجامعات.

وعلى مستوى الجامعة شارك في عضوية لجنة الشؤون الأكاديمية، ولجنة إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية للجامعة، ولجنة البحوث والدراسات الاستشارية، ولجنة المشتريات والمنافسات الحكومية، ولجنة الشراء المباشر، ولجنة الترقيات الاستثنائية، ولجنة الترقيات.

وعلى مستوى منطقة حائل شارك "الهليل" في لجنة تطوير مجلس المنطقة، إمارة منطقة حائل، ولجنة اعداد الخطة الإستراتيجية للغرفة التجارية بحائل ولجنة العمل الخير في مؤسسة الراجحي الخيرية ولجنة الدعم المجتمعية؛ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضو الجمعية السعودية الحركة بجامعة الملك خالد.

وساهم "الهيل" بعدة مشاركات علمية تمثلت في المشاركة بورقة علمية بعنوان "نظام الإجراءات السعودي مقارناً بالنظام الإنجليزي" الحلقة العلمية تحت رعاية كلية القانون بجامعة أيست أنجليا، المملكة المتحدة2011م، ومشاركة بملصق علمي بعنوان "التدابير الخاصة لحماية الشهود في القانون الإنجليزي" المؤتمر تحت رعاية الملحقية الثقافية وجامعة إمبريال كوليدج بلندن، المملكة المتحدة 2015م، ومشاركة بملصق علمي بعنوان "المعايير العلمية لنقل بعض نصوص القانون الجنائي الانجليزي للقانون السعودي" المؤتمر تحت رعاية جمعية علماء القانون في بريطانيا SLS جامعة يورك، المملكة المتحدة 2015 م، وورشة عمل لتحليل عمل محاكم الاستئناف في قضايا القتل في القانون الإنجليزي، الورشة أقيمت في جامعة ليفربول بلندن، المملكة المتحدة 2016.

كما شارك بورقة عمل بعنوان "الجهود الدولية والإقليمية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، المؤتمر تحت رعاية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 2018، والمشاركة بدبلوم الموارد البشرية، شرح "نظام الخدمة المدنية" جامعة حائل، 2018 م، والمشاركة في إقامة دورة بعنوان "مهارات صياغة العقود الإدارية" جامعة حائل 2018 والمشاركة في إقامة دورة بعنوان "اختصاصات المجالس الحاكمة في نظام الجامعات" للقيادات الجامعية، جامعة حائل 2019 م، والمشاركة في إقامة دورة بعنوان "متطلبات النزاهة والشفافية المكافحة الفساد" للقيادات الجامعية بجامعة حائل 2019، والمشاركة في إقامة دورة بعنوان "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" للقيادات الإدارية بمنطقة حائل، مبادرة وطننا أمانة الشؤون الصحية 2020م، والمشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وألّف "الهليل" عدة مؤلفات ساهمت في استعداد المملكة العربية السعودية للدفاع ضد الجرائم الإلكترونية، وجرائم الاعتداء بالفيروسات ونقل العدوى، والسلوك الإجرامي لجريمة التحرش الجنسي.

"الدكتور عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود"

"الجلعود" يحمل الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي، من جامعة نيوجلاند بأستراليا عام 2014، وقد درس الماجستير في تقنية المعلومات "علوم الحاسب الآلي"، بنفس الجامعة وتخرج عام 2011، فيما حصل على البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، من جامعة حائل عام 2009، وهو أستاذ مساعد في قسم علوم العامة والمعلوماتية بجامعة حائل، ويشغل حالياً منصب وكيل عمادة الجودة والتطوير بالجامعة.

وحصل "الجلعود" على عدة دورات تمثلت في المواصفات والمقاييس والجودة، والتخطيط الإستراتيجي، والمراجعة الداخلية، وضمان الجودة، وأخلاقيات البحث العلمي، ومؤشرات الأداء الرئيسة، وإستراتيجيات التدريس في التعليم العالي.

"الدكتورة هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري"

أستاذ مساعد بكلية الآداب والفنون بجامعة حائل، حصلت على درجة الدكتوراه في تخصص الجغرافيا من جامعة الملك سعود عام 2015، ودرجة الماجستير من جامعة الملك سعود بذات التخصص عام 2007، فيما حصلت على البكالوريوس من جامعة حائل عام 2002.

وتدرجت "الشمري" بالمناصب الأكاديمية من رئيسة قسم الجغرافيا بكلية التربية بجامعة حائل إلى وكيلة كلية الآداب والفنون.

وساهمت رسالة ماجستير "الشمري" في توجيه العمل في قطاع السياحة، بعد أن ناقشت "العوامل المؤثرة في اتجاهات طالبات أقسام الجغرافيا بالجامعات السعودية نحو العمل في قطاع السياحة.