لجنة التحقيق: عدد قتلى احتجاجات السودان يرتفع إلى 29

بعد مقتل شاب في مظاهرات اليوم

نقلت "رويترز" عن عامر محمد إبراهيم، المتحدث باسم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السودانية، أن رجلاً عمره 24 عاماً لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم (الخميس).

وأفاد "عامر" بأن عدد القتلى منذ بدء احتجاجات السودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) ارتفع إلى 29.