طالبت بتحقيق أممي.. الحكومة اليمنية تؤكّد: ظهور مساعدات دولية بيد ميليشيا الحوثي في جبهات القتال

تحمل شعارات برنامج الأغذية العالمي

طالبت الحكومة اليمنية منسّقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، وبرنامج الأغذية العالمي؛ بالتحقيق في طريقة وصول المساعدات الإغاثية التي تحمل شعارات برنامج الأغذية العالمي إلى ميليشيا الحوثي في جبهات القتال وإبلاغها بذلك.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح: إن ظهور المساعدات الإغاثية مع ميليشيا الحوثي في جبهات القتال يؤكد ما تقوله اللجنة العليا للإغاثة مراراً من قيام الانقلابيين في تسخير المساعدات لصالح ما يسمى المجهود الحربي، وحرمان الفئات المستهدفة منها.

وأكّد الوزير "فتح"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية؛ أن هذا يستدعي التوضيح من قبل المنظمة الأممية للحكومة وللرأي العام المحلي والدولي، وإدانة ذلك بشكل مباشر.