"شرطة عسير" تحقِّق في جريمة قتل امرأة على يدَيْ زوجها بأبها

فتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها

تحقِّق الأجهزة الأمنية بأبها في منطقة عسير في جريمة قتل، وقعت مساء أمس الجمعة؛ إذ قُتلت امرأة طعنًا على يد زوجها.

وأكدت المصادر أن مواطنًا قام بطعن زوجته؛ وهو ما أدى إلى وفاتها في مدينة أبها. وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها، وتم القبض على الجاني.