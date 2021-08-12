الأهلي يكرّم مدرب الأخضر الشاب.. ونجوم المنتخب

بمناسبة تحقيق لقب كأس العرب

كرمت إدارة النادي الأهلي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم لفئة الشباب، المدرب "الوطني" صالح المحمدي، ومساعده الكابتن محمد مسعد، بالإضافة لنجوم الأهلي بالمنتخب: "يزيد الغامدي، محمد سليمان، فيصل الصبياني"، بمناسبة حصول الأخضر الشاب على لقب كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي اختتمت مؤخرًا بمصر.

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12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 05:18 PM

بمناسبة تحقيق لقب كأس العرب

الأهلي يكرّم مدرب الأخضر الشاب.. ونجوم المنتخب

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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كرمت إدارة النادي الأهلي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم لفئة الشباب، المدرب "الوطني" صالح المحمدي، ومساعده الكابتن محمد مسعد، بالإضافة لنجوم الأهلي بالمنتخب: "يزيد الغامدي، محمد سليمان، فيصل الصبياني"، بمناسبة حصول الأخضر الشاب على لقب كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي اختتمت مؤخرًا بمصر.

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