الأهلي يكرّم مدرب الأخضر الشاب.. ونجوم المنتخب

بمناسبة تحقيق لقب كأس العرب

كرمت إدارة النادي الأهلي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم لفئة الشباب، المدرب "الوطني" صالح المحمدي، ومساعده الكابتن محمد مسعد، بالإضافة لنجوم الأهلي بالمنتخب: "يزيد الغامدي، محمد سليمان، فيصل الصبياني"، بمناسبة حصول الأخضر الشاب على لقب كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي اختتمت مؤخرًا بمصر.