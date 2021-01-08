الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

بفارق 4 دقائق و3 ثوانٍ عن أقرب منافسيه

أحرز حامل اللقب الإسباني، كارلوس ساينز، سائق ميني، المرحلة السادسة من رالي داكار بين القيصومة وحائل في السعودية بزمن 3 ساعات و38 دقيقة و27 ثانية.

وتقدم ساينز على السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية، فيما بقي الفرنسي ستيفان بيرتهانسل في صدارة الترتيب العام.

وقطع ساينز، الفائز في المرحلة الأولى يوم الاثنين والمتوج باللقب ثلاث مرات، مسافة 618 كلم بينها 348 مخصصة للسرعة بعد تقليصها 100 كيلومتر، بسبب تأخر وصول المتنافسين بعد مرحلة يوم الخميس، وأنهى السباق متقدماً بفارق 4 دقائق وثلاث ثوانٍ عن الراجحي سائق "تويوتا" الذي حل ثانياً وأمام العطية الثالث.

وقال كارلوس: "كانت مرحلة اليوم رمليةً بمعظمها وكذا المسارات، لذا لم تكن صعبةً من ناحية الملاحة، ولم يكن هنالك الكثير من الأماكن التي قد نُخطئ فيها، لذا كان كل شيءٍ جيدًا".

وأضاف: "خسرت 30 دقيقة في اليوم الأول، وفي الآخر 30 دقيقة أخرى، وفي يومٍ آخر ستّ دقائق، وهكذا تأخرت بأكثر من ساعة إجمالًا، ولست مسرورًا بذلك ولا ملّاحي لوكاس كروز، لسنا مسرورين بما قمنا به".

وتابع: "أعتقد أنه كان بإمكاننا تقديم عملٍ أفضل، ليس مع مثل تحدِّيات الملاحة هنا، ولكن عندما كان هنالك الكثير من التوترات والمسطحات مع العديد من المسارات ونقاط المرور السرية وكل هذه الأمور، لم نفهمها جيدًا، علينا تحليل الأمور بدقة لأن هناك فلسفة مختلفة لكتَّيِب الطريق، وربما كان اليوم أفضل لحظاتي وأسوأها في الأيام الباقية، لقد خسرت الكثير من الوقت، لذا هذا ليس سهلًا".

وعلى الرغم من أن السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي قد فقد حظوظه بالمنافسة على لقب رالي داكار 2021 على أرضه وبين جمهوره، إلا أنه لا يزال يواصل الضغط بهدف الفوز ببعض المراحل الخاصة، وأنهى المرحلة الخاصة السادسة (القيصومة - حائل) في المركز الثاني، متأخرًا بأربع دقائق فقط عن الفائز بالمرحلة كارلوس ساينز.

وقال يزيد: "لقد خطّطنا قبل بداية المرحلة للضغط خلالها، وقد قدَّمنا عملًا جيدًا، سار كل شيءٍ على ما يُرام، لقد تهتُ في أحد الأماكن عند نهاية المرحلة، استمرينا بالسير يمنةً بينما كانت النُقطة يسارًا، لذا صعدنا أحد التلال، ودرنا للخلف، ولكن سار كل شيءٍ معنا جيدًا، ضغطنا للحد الأقصى، ولم أرفع قدمي عن دواسة الوقود، وبالنسبة لي لم نكن محظوظين في الأسبوع الأول، تعطَّلت علبة التروس، وخسرنا كثيرًا من الوقت، كانت تلك أسوأ اللحظات لي في رالي هذا العام".

وأضاف: "لكن ما زلنا مستمرين بالاستمتاع بالرالي وهذا هو الأهم، أعتقد أن مرحلة اليوم كانت أفضل يومٍ لنا، قدَّمنا عملًا جيدًا اليوم في طريقنا إلى حائل، لقد بدأت مسيرتي الرياضية في رالي حائل في 2009".

وأنهى السائق القطري ناصر بن صالح العطية الأسبوع الأول من رالي داكار 2021 في المركز الثاني في الترتيب العام لفئة السيارات، بفارق ستّ دقائق تقريبًا عن المتصدِّر الفِرنسي استيفان بيتِرانسِل.

وبقي "بيترهانسل" حامل اللقب 13 مرة (7 في فئة السيارات و6 في الدرجات) في صدارة الترتيب، بعدما حل رابعًا اليوم متقدمًا بخمس دقائق و53 ثانية عن العطية الثاني حامل اللقب ثلاث مرات وبفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن ساينز الثالث.

فيما تراجع متصدر الترتيب مع نهاية يوم أمس الفرنسي كزافييه دو سولتريه إلى المركز الخامس بعدما حل في المركز 14 اليوم، أما حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك فتراجع إلى المركز الثالث عشر متأخرًا بـ19 دقيقة و56 ثانية عن برايس. وأكد الأخير أن الجميع استفاد من تقصير المرحلة قبل دخول يوم الاستراحة غدًا السبت في حائل، مضيفاً: "هذان الشابان خلفي كانا رائعين طوال اليوم، السرعة كانت هائلة".

وحقق الأمريكي سيث كوينتيرو صدارة المرحلة السادسة في رالي داكار السعودية 2021 في (فئة المركبات خفيفة الوزن).



أما في فئة الدراجات، فحقق الإسباني خوان باريدا فوزه الثالث في نسخة هذا العام في المرحلة.

وقطع "باريدا" (هوندا) مسافة 338 كلم في زمن 3,45,27 ساعة متقدمًا بفارق 13 ثانية فقط عن روس برانش من بوستوانا سائق (ياماها) و53 ثانية عن الأسترالي دانيال ساندز (كاي تي أم).

أما بطل عامي 2016 و2019 الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) فارتقى إلى صدارة الترتيب العام بعدما حل سابعًا اليوم، متقدمًا بفارق دقيقتين و16 ثانية عن الأرجنتيني كيفن بينافيديس الذي تعرض لكسر في أنفه وإصابة في كاحله خلال حادث في المرحلة الخامسة يوم الخميس لم يمنعاه من الفوز بها، فيما اكتفى اليوم بالمركز السابع عشر.