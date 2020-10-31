"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية ممطرة على تبوك

الحالة تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 8 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على تبوك ومحافظات أملج والوجه وضباء والبدع وحقل.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.