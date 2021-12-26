متحدث "التحالف" يعرض عصر اليوم أدلة تحويل مطار صنعاء مركزاً لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات

أدلة تورُّط "حزب الله" اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة

يعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ الساعة الرابعة بعد عصر اليوم الأحد، إحاطة شاملة للأزمة اليمنية وتطورات الأوضاع العسكرية.

ويعرض "المالكي"؛ أدلة تحويل مطار صنعاء مركزاً لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات، كما يعرض أدلة تورُّط "حزب الله" اللبناني الإرهابي باليمن، واستخدام المطار لاستهداف المملكة.