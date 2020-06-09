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استعدادًا للعام الدراسي الجديد

"التعليم" تبدأ توزيع الكتب الدراسية لإداراتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

تواصل وزارة التعليم، تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ‎كورونا.



يأتي ذلك استعدادًا للعام الدراسي 1442هـ، بما يضمن بداية جادة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.