"التعليم" تبدأ توزيع الكتب الدراسية لإداراتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

استعدادًا للعام الدراسي الجديد

تواصل وزارة التعليم، تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ‎كورونا.

يأتي ذلك استعدادًا للعام الدراسي 1442هـ، بما يضمن بداية جادة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.

التعليم

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09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 06:28 PM

استعدادًا للعام الدراسي الجديد

"التعليم" تبدأ توزيع الكتب الدراسية لإداراتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تواصل وزارة التعليم، تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ‎كورونا.

يأتي ذلك استعدادًا للعام الدراسي 1442هـ، بما يضمن بداية جادة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.

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التعليم

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