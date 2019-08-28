مدرب المنتخب "البيروفي" السابق يشنّ هجومًا لاذعًا على "كاريلو" محترف "الهلال"

شنّ خوان كارلوس أوبليتاس، المدير الفني السابق للمنتخب البيروفي؛ هجومًا لاذعًا على ابن جلدته أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال، معتبرًا أن خياره اللعب للنادي السعودي تحكّم فيه الجانب الاقتصادي.

وقال المدرب السابق لبرنامج إذاعي في بيرو: "كاريلو كان بإمكانه اللعب لأي ناد أوروبي بسهولة، وكان سيفرض شروطه، لكنه اختار المادة قبل الفنيات.. أمر صعب أن يبقى اللاعب في الدوريات العربية لمدة أربعة مواسم قادمة".

وتحدث المدرب السابق عن أن كرة القدم الأوروبية بالتأكيد أقوى من نظيرتها في الجوانب الفنية عن نظيرتها في الجزيرة العربية، معربًا في الوقت ذاته عن احترامه للكرة السعودية.