عين تتحجر وإسطنبول تدمر.. وجه "أردوغان" المكشوف.. انتهاكات ولا حياء!

مواطنون يسألون عن مصير ضرائب الزلازل "تقتطعونها من رواتبنا وتذهب هباء"

كشف موقع إخباري تركي، أن السجون التركية تشهد يوميًّا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث أصيب مؤخرًا أحد المعتقلين بسجن مدينة سامسون التركية، بتحجر في عينيه؛ وذلك بعد حرمانه من الخضوع للعلاج من المياه البيضاء بعينه اليسرى؛ موضحًا أن السجين "أدم دورموش"، المعتقل منذ 3 سنوات، يواجه خطر فقْد عينه؛ لعدم خضوعه للعلاج من المياه البيضاء بعينه اليسرى، وأكد شقيقه جوفن دورموش، أنه لم يخضع للعلاج إطلاقًا.

ووفق موقع "تركيا الآن"، قال جوفن دورموش: إن إدارة السجن نقلت شقيقه إلى المستشفى الجامعي بتاريخ 19 مايو الماضي، وإن الأطباء هناك أكدوا ضرورة خضوعه لعملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من عينه؛ موضحًا أن شقيقه بدأ يخسر عينه اليسرى شيئًا فشيئًا؛ بينما قررت إدارة السجن حرمانه من تلقي العلاج المناسب، كما دعا وزارة العدل التركية لعلاج شقيقه قائلًا: "ما دمتم تُبقونهم محتجزين بالسجون؛ إذًا فعليكم أن تعالجوهم".

وفي وقت سابق، أكد الموقع التابع للمعارضة التركية، أن أهالي محافظة إسطنبول التركية أكدوا أن مدينتهم غير مُهيأة تمامًا لحدوث زلزال؛ مما يعني التوقع بتدميرها حيال وقوع أي هزات أرضية، متهمين السلطات التركية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم الحياء، ووصفها بـذات الوجه المكشوف؛ لافتين إلى أن موقع "قارينجا" التركي، أجرى استطلاعًا في الشارع التركي، وسأل أهالي إسطنبول عن الزلزال المحتمل حدوثه في محافظة إسطنبول التركية، عقب وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في مدينة إلازيغ التركية، الذي تسبّب في موت 39 شخصًا وهدم العديد من المباني.

وأوضحت مواطنة تركية أنها بحثت في خرائط جوجل لمعرفة أين تقع أقرب منطقة خالية للاحتماء من الزلزال؛ فلم تجد، قائلة: "إذا حدث زلزال سأظل في منزلي وأحاول إنقاذ نفسي"؛ بينما أجاب شاب قائلًا: "بالتأكيد إن إسطنبول غير مهيأة؛ لأنه يُعتقد أنه سيحدث زلزال بقوة 7 درجات.. وبالتأكيد فإن إسطنبول غير مُهيّأة لزلزال بقوة 7 درجات، وسوف تتدمر".

كما انتقد مواطن تركي آخر السلطة الحاكمة التركية قائلًا: "على الأغلب لا توجد دولة عديمة الحياء في العالم مثل دولتنا، وأساسًا أنتم تقتطعون من الغاز الطبيعي والكهرباء ورواتب الناس تحت مسمى ضرائب الزلازل. أين تذهب هذه الضرائب؟ يجب أن نسأل هذا السؤال البسيط.. هم ينفقون تلك الضرائب هباءً، ينفقونها على الطرق وما شابه.