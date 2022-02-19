غدًا.. "أمير مكة" يزور محافظات الطائف والمويه وميسان

زار 7 محافظات لاستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، بزيارة محافظاتها الشرقية غدًا الأحد.

وسيتفقد أمير منطقة مكة المكرمة محافظات: (الطائف، والمويه، وميسان)؛ فيما يزور الاثنين تربة والخرمة ورنية، ويلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية.

ويرافق "الفيصلَ" خلال الجولة مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

ويترأس أمير منطقة مكة المكرمة خلال الزيارات اجتماعات لاستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، ومناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وأسهمت جولات الأمير خالد الفيصل في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية، كما كانت سببًا رئيسيًّا في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك العمل في المتعثر منها، وكان لها دورها في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية؛ إذ أثمرت الجولات إنشاء وتدشين مشاريع للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير كل الخدمات الصحية والكهرباء والمشاريع الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق استراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.

كانت الجولة الأسبوع الماضي بزيارة محافظات رابغ وخليص والكامل، ثم زار الأربعاء محافظات الليث والقنفذة وأضم والعرضيات.

وكانت الجولات قد توقفت لعامين بسبب جائحة كورونا.