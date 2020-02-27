النور يخاصم "مسارات الدراجات الهوائية بمكة".. عام مضى والمحصلة عدم!

مقترح مشروع أقرته "الأمانة" يتكون من 3 مراحل أولاها تقييم سلوك الدراجين

عامٌ مضى على إقرار أمانة العاصمة المقدسة مقترح مشروع تخصيص مسارات للدراجات الهوائية الآمنة بالطرق العامة بمكة المكرمة، فيما لم يتم البدء فيه حتى الآن، إذ يعتبر الأول على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

ويهدف المشروع الأول من نوعه، والذي لم ير النور بعد؛ إلى استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل معتمدة، وتوفير السلامة المرورية والتنقل داخل المدن بكل يُسر وسهولة وبأمان، إلى جانب الحفاظ على البيئة، وتشجيع ممارسة الرياضة.

وقد تقرر العام الماضي بداية تطبيق مشروع مسارات الدراجات الهوائية الآمنة بأحد شوارع حي الإسكان بمكة المكرمة، بطول 2 كليومتر.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي تقييم سلوك الدراجين وسلوك المركبات مع الدراجين، والمسافات بين الدراجات وأطراف الطريق، وقد تم الانتهاء من تلك المرحلة من حينها.

والمرحلة الثانية خاصة بنشر الوعي، وهي من أهم مراحل المشروع، من خلال منشورات تتولى نشرها جامعة أم القرى وأمانة العاصمة المقدسة لتصل شريحة كبيرة من المجتمع المكي، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة؛ فتختص بتقييم المسار الذي تم تحديده وبداية المشروع فيه وهو أحد شوارع حي الإسكان لدراسة مدى الاستفادة من المشروع.

وبحسب إحصائية حصلت "سبق" عليها، فإن عدد مستخدمي الدراجات الهوائية بمكة المكرمة من مواطنين ومقيمين بلغ حوالى 4 آلاف دراج.

وعلى صعيد متصل؛ تساءل عدد من المهتمين، عن أسباب تأخر البدء في تنفيذ المقترح كل هذه الأشهر، على الرغم من أن المشروع الأول على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، يدعم "رؤية 2030" من محورين هما؛ تحسين جودة الحياة من خلال اتباع أنماط صحية، إلى جانب تحسين البنية التحتية منها النقل والتخطيط الحضري للمدن.

وكان مقترح قد تم تقديمه إلى أمانة العاصمة المقدسة، في شهر جمادى الآخرة العام الماضي يتعلق بتخصيص مسارات للدراجات الهوائية على الطرق بمكة المكرمة؛ لتطبيقه على أرض الواقع؛ وذلك بهدف تفعيل مسارات أخرى في الأحياء والمخططات، بما يتوافق مع السلامة المرورية.

واطلع، حينها، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على مقترح تخصيص مسارات للدراجات الهوائية على الطرق بمكة المكرمة، خلال اجتماع عقد لهذا الغرض، المتضمن آلية التهيئة ورسم مسارات مخصصة لراكبي الدراجات الهوائية، ويهدف إلى إيجاد بنية تحتية ترفيهية ورياضية، تحقق تطلعات المجتمع، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في العاصمة المقدسة.

وتَضَمّن المقترح آلية تهيئة ورسم مسارات مخصصة لراكبي الدراجات الهوائية وفقًا لأنظمة السلامة المرورية المعتمدة؛ ليكون المشاة على الرصيف، والدراجون في مسارهم المخصص.