"فيصل بن سلمان" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ29 من كليات ومعاهد "ملكية ينبع"

قال إن أبناءنا الخريجين يتحملون اليوم مسؤوليتهم ليسهموا في صناعة المستقبل

رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يوم الأحد الماضي حفل كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع السنوي"الافتراضي" لتخريج الدفعة الـ(29) من طلابها وطالباتها، في مراحل الدبلوم والبكالوريوس.

وفي التفاصيل، عبّر أمير المدينة في كلمته عن أسمى عبارات التقدير قائلاً: نحتفي هذا اليوم بإنجاز أبنائنا الخريجين من طلاب معاهد وكليات الهيئة الملكية بينبع، حيث ينتقلون اليوم من مرتبة المسؤولية الأكاديمية إلى مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم. ليكونوا عن جدارة مساهمين في صناعة المستقبل وإنجاز المهام الموكلة إليهم على أحسن وجه وتقديم أجمل وأجل صورة عن وطنهم الذي وفر لهم كل الدعم لتمكينهم من تبوؤ أفضل المراكز التنفيذية والإشرافية بإذن الله تعالى.

وأضاف: كما لا يفوتني أن أشكر الكادر التعليمي والإداري بكليات ومعاهد قطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع على العطاء والتفاني في العلم والعمل.

وقال: إن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله تولي بالغ العناية والاهتمام بالتعليم وتبذل الكثير في هذا المجال، وحريصة على توفير كل السبل المعينة على أن يحظى أبناؤنا وبناتنا بأعلى درجات العلم والمعرفة ليسهموا في خدمة وطننا الغالي علينا جميعًا.

واختتم الأمير فيصل بن سلمان كلمته مجددًا التهنئة للطلبة الخريجين وأسرهم، شاكراً لكل من أسهم في وصولهم لهذه اللحظة السعيدة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح بمشيئة الله تعالى.

وتحدث الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي قائلاً: يطيب لي في هذا اليوم الأغر أن نحتفي بتخريج (799) طالبًا وطالبة من أبناء وبنات كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع، إذ تغمرنا ولله الحمد معاني ومشاعر الفرح والسرور بتخريج هذه الكوكبة التي نزفها من الحقل الأكاديمي إلى حقل سوق العمل.

وقدم الدكتور "القرشي" الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على ما يوليانه من اهتمام ودعم للتعليم، وبذل الكثير في هذا المجال، لتوفير كل السبل المعينة ليحظى أبناؤنا وبناتنا أعلى درجات العلم والمعرفة، ليسهموا في خدمة وطننا الغالي علينا جميعًا.

وأكد أن الخريجين يحملون شهادات أكاديمية معتمدة ورصينة معتمدة من مجالس وهيئات أمريكية وبريطانية، ويدلفون إلى سوق العمل بهذه الشهادة التي ستعينهم إن شاء الله سبحانه وتعالى لتحقيق الإنجازات الكبيرة في سوق العمل.

ووجّه كلمته لأبنائه الخريجين قائلاً لهم: اليوم تقطفون ثمار جهد وتعب وصبر خلال سنوات ماضية ولكنكم ولله الحمد تحملون الشهادات التي ستعينكم على أن تكون لكم بصمات واضحة في سوق العمل. كونوا على العهد واثبتوا أنكم ستديرون عجلة التنمية في هذا البلد بما يحقق نماءه ورخاءه وازدهاره بإذن الله تعالى.

وفي الختام ‏هنأ "القرشي" أهالي الخريجين بهذه المناسبة العزيزة على الجميع، وشكر أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والأكاديمية في كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع على ما بذلوه من جهد وصبر خلال الأعوام الماضية، وشكر الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة لرعايته هذا الحفل كما شكر أيضًا معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان على دعمه لقطاعات الهيئة الملكية بينبع.

وعبّر الخريجون والخريجات في كلمة ألقاها نيابة عنهم الطالب عبدالعزيز بن منصور الشمراني وعن الخريجات الطالبة نجلاء بنت عبدالحليم القرشي عن بالغ شكرهم وامتنانهم لكل من أسهم وشارك في تأسيسهم العلمي، مؤكدين أن هذه البداية لمسيرة بناء وتضحيات لوطن غالٍ على الجميع.

وشهد الحفل عرض فيلم يحكي إنجازات كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع، مشتملاً على إحصائيات الخريجين والخريجات، ثم عرضًا لأسمائهم استهل بأسماء المتفوقين والمتفوقات.

يُذكر أن مجموع الخريجين والخريجات لعام 2020 - 2021 بلغ (799) طالبًا وطالبة على النحو التالي:

تخرج من كلية ينبع الصناعية (428) طالبًا، منهم (342) دبلومًا و(86) بكالوريوس.

وتخرج من كلية ينبع الجامعية (328) طالبًا وطالبة، منهم (140) طالبًا و(188) طالبة.

وتخرج من معهد ينبع التقني (43) طالبًا.