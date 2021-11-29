الأرجنتيني "ميسي" يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021

"بيدري" أفضل موهبة و"ليفاندوفيسكي" أفضل هداف

توج اللاعب الأرجنتيني ميسي ( لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ) ، أمس الاثنين، بجائزة االكرة الذهبية لعام 2021، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول الفرنسية " سنوياً للاعبين الأفضل في العالم وأفضل مواهب شابه وحارس مرمى ( رجال - سيدات ) .

وفاز لاعب برشلونة الإسباني"بيدري " بجائزة الكرة الذهبية للشباب، فيما فاز لاعب بايرن ميونيخ ، البولندي ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل مهاجم.

كما حققت لاعبة برشلونة أليكسا بوتياس جائزة الكرة الذهبية للسيدات .

وحقق الحارس الإيطالي "دونا روما " جائزة أفضل حارس مرمى .

وفاز فريق " تشلسي " الإنجليزي بجائزة أفضل ناد في العام .

وأقيم حفل التتويج على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور نجوم الرياضة والإعلام من مختلف دول العالم.