سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً

عن رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا عن بعد

تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 01:12 AM

عن رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا عن بعد

سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU

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