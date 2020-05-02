





1

عن رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا عن بعد

سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً

258

تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU