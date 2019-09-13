الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقّع اتفاقية "وصفتي"

مع إحدى شركات القطاع الخاص لتسهيل توفير الدواء

وقّع مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري؛ يوم الأربعاء الماضي، اتفاقيتيْن مع إحدى شركات القطاع الخاص: اتفاقية مشروع السوق الإلكتروني "Marketplace"، واتفاقية تسهيل حصول المرضى على الأدوية من خلال صيدليات القطاع الخاص بموجب الوصفة الطبية الإلكترونية "وصفتي".

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمة المقدمة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وتطويرها، وتحقيق التعاون مع الجهات المعنية لتفعيل الشراكات بما يخدم قطاع الرعاية الصحية.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في ظل ما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها ومرافقها كافة من دعمٍ دائمٍ لا محدود من القيادة وضمن الإستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة، وبتسخير الإمكانات الإدارية والبشرية والفنية والصحية كافة لتحقيق مزيدٍ من الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض.