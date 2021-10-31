"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 36 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548617) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537570) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 1 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8794) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.

5

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443 03:37 PM

"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 36 خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

5 5,835

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548617) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537570) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 1 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8794) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021