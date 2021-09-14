تركيا تسجل 27802 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات اليومية

سجلت تركيا 27802 إصابة جديدة و276 وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة منذ الرابع من مايو الماضي, حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية.

وتظهر البيانات العالمية أن ارتفاع عدد الوفيات اليومية في تركيا منذ منتصف يوليو الماضي كان من بين أكثر المستويات حدة بين دول أوروبا والشرق الأوسط.